Три человека пострадали в ДТП с участием трёх грузовиков и легкового автомобиля в Ангрене, сообщила пресс-служба УБДД ГУВД Ташкентской области.

Инцидент произошёл 27 августа примерно в 3:30 на 183-м километре автомагистрали международного значения А-373.

Водитель грузовика Shacman столкнулся с ехавшим впереди легковым автомобилем Cobalt и грузовым фургоном Volkswagen Crafter. После этого Shacman врезался в припаркованный на обочине грузовик Man.

УБДД ГУВД Ташкентской области

В результате аварии пострадали два водителя и один пассажир, они были госпитализированы в центральную городскую больницу Ангрена.