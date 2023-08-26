Сэндвич в перце

Для тех, кто придерживается здорового питания, этот оригинальный сэндвич без хлеба, на основе болгарского перца обязательно вам понравится.

Сэндвич-круассаны

Рецепт простого, вкусного завтрака из готовых круассанов.

Клаб-сэндвич в духовке

Яркий, вкусный, сытный и просто красивый сэндвич в духовке.

Сэндвич-запеканка

Традиционная хлебная запеканка с овощами может выступать как самостоятельное блюдо.

Сэндвич с яичным салатом

Поджаренный хрустящий хлеб, свежие овощи и сытный яичный салат — это отличный перекус и очень сытный завтрак.

Сэндвичи с курицей и печёным перцем

Если осталось немного отварной или запечённой куриной грудки, то можно приготовить очень вкусные сэндвичи с печёным болгарским перцем.

Клаб-сэндвич с копчёной индейкой

Начинку сэндвича можно менять, но смысл остаётся прежним: пара ломтиков хлеба, обязательно мясо и свежие овощи по вкусу.

Сэндвич твистер

В домашнем варианте твистер получается намного вкуснее и полезнее, а наполнение вы можете выбирать по своему вкусу.

Сэндвич-мороженое с печеньем

На десерт — сэндвич, который понравится не только самым маленьким, но и взрослым любителям холодного лакомства.