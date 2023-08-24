С началом учебного года (с 4 сентября) Ташкентский метрополитен сократит интервал движения поездов в часы пик, сообщает УзА со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

На Чиланзарской линии время ожидания поездов должно снизиться до 1,5 минуты, на Узбекистанской линии — до 3−3,5 минут, на Юнусабадской — до 5 минут.

В администрации метро сообщили, что это будет достигнуто за счёт «максимального использования имеющихся внутренних ресурсов».

Напомним, с 4 сентября также меняется время начала занятий в 31 вузе Ташкента, расположенном недалеко от станций метро. Новый график утверждён с целью снижения загруженности метрополитена в часы пик.