44-е пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана созывается 24 августа, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента. Предыдущее заседание проходило 4 августа.
Сенаторы рассмотрят законы «О защите растений», поправки в законодательство, направленные на совершенствование валютного регулирования, арендных и лизинговых отношений, изменения и дополнения в законы, направленные на повышение информированности общественности о деятельности органов здравоохранения, закон «О недрах».
На заседании также планируется обсудить результаты изучения исполнения программ социально-экономического развития Сурхандарьинской и Хорезмской областей.