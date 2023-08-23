Параатлеты Узбекистана завоевали 7 медалей на молодёжном ЧМ по пауэрлифтингу

Спортсмены Узбекистана завоевали четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали и заняли первое общекомандное место на чемпионате мира по паралимпийскому пауэрлифтингу среди молодёжи в Дубае. Рухшона Октамова установила новый рекорд Азии (видео).