Сборная Узбекистана заняла первое место на молодёжном чемпионате мира по паралимпийскому пауэрлифтингу, который прошёл 22 августа в Дубае (ОАЭ), сообщил Национальный паралимпийский комитет. Команда завоевала четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.
Золото
65 кг: Охунджон Мусурмонкулов поднял 113 кг (видео);
72 кг: Умиджон Арзиматов — 110 кг (видео);
55 кг: Рухшона Октамова — установила новый рекорд Азии, подняв 95 кг (видео).
88 кг: Жасурбек Юлдашев — 135 кг (видео).
Серебро
59 кг: Фирдавиз Ботиров — 88 кг;
Бронза
50 кг: Дильдора Нуриллаева;
41 кг: Умида Раджапова.
Второе место в турнирной таблице занял Казахстан (3 золотые, 1 серебряная, 3 бронзовые медали). Следом идут Азербайджан (3−1−0), Украина (3−0−1) и Египет (2−1−1).