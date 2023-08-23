В групповом этапе Лиги чемпионов Азии (ЛЧА) примут участие четыре футбольных клуба из Узбекистана — ташкентский «Пахтакор», каршинский «Насаф», наманганский «Навбахор» и алмалыкский АГМК, сообщила пресс-служба Профессиональной футбольной лиги.

«Пахтакор» вышел в групповой этап в качестве чемпиона Узбекистана 2022 года, «Насаф» — как победитель Кубка Узбекистана. 22 августа в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов Азии «Навбахор» и АГМК провели свои матчи.

«Навбахор»

«Навбахор» одержал победу над «Аль-Вакра» из Катара. В основное время счёт не был открыт. На 98-й минуте экстра-тайма вышедшийна замену полузащитник Дониёр Абдуманнопов забил гол, что позволило команде главного тренера Самвела Бабаяна пройти в групповой этап ЛЧА.

АГМК

В другом матче между АГМК победил катарский «Аль-Араби» благодаря единственному голу испанского нападающего Рубена Санчеса.

Жеребьёвка групповой стадии Лиги чемпионов состоится 24 августа в 13:00 в штаб-квартире Азиатской конфедерации футбола. В жеребьёвке «Пахтакор» будет занимать место в 1-й корзине, «Насаф» — во 2-й корзине. Команды «Навбахор» и «АГМК» займут места в 4-й корзине.





Напомним, что последний раз Узбекистан был представлен четырьмя клубами в главном клубном турнире Азии в 2016 году. Среди 10 стран, участвующих в турнире, только из Узбекистана и Саудовской Аравии выступают по четыре команды.