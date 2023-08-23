Служба государственной безопасности совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре выявили новые случаи мошенничества, связанного с поступлением в вузы страны.

В Коканде специалист одного из банков обещал жителю зачислить его сына в Кокандский государственный педагогический институт за 4000 долларов через знакомых должностных лиц. Деньги планировалось передать декану этого вуза, который также был задержан при получении средств.

В Фергане заместитель директора частного университета, ранее судимый за мошенничество, пообещал гражданину перевести его с Ошского государственного педагогического университета Кыргызстана в Чирчикский государственный педагогический институт за 2500 долларов. Он был задержан при получении денег.

В Хорезмской области житель Ургенча пообещал гражданину зачислить его в Ургенчский государственный педагогический институт. Его задержали при получении 3500 долларов.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.