Зелёная зона перед девятиэтажным домом №32 на массиве Ц-1 в центре Ташкента будет сохранена. Об этом сообщила пресс-служба хокимията Мирзо-Улугбекского района.

«Должностные лица хокимията района тщательно изучили эти сообщения. В процессе изучения, с учётом мнения населения, решено, что зелёная зона будет сохранена», — говорится в сообщении.

«Газета.uz» ранее рассказывала о благоустроенной территории перед этим домом, за которую борются местные жители. Участок был сдан в долгосрочную аренду на закрытом онлайн-аукционе. По словам жителей, о выставлении территории на торги их никто не предупредил. Поэтому они составили коллективную жалобу в Генеральную прокуратуру, приёмную президента Узбекистана, городской и районный хокимияты с просьбой отменить решение хокима о выставлении участка на аукцион.

В 2020 году юристы Умида Хакназар и Ильхом Азизов в интервью для «Газеты.uz» на примере массива Ц-1 рассказывали, можно ли положить конец конфликту интересов жителей и бизнеса и найти правовое решение.