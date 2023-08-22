Генеративный искусственный интеллект (ИИ) скорее увеличит, чем «уничтожит» рабочие места, автоматизируя некоторые задачи, а не полностью взяв на себя чью-то работу. Об этом говорится в новом исследовании Международной организации труда (МОТ).

В исследовании делается вывод о том, что большинство рабочих мест и отраслей частично подлежат автоматизации и, таким образом, «с большей вероятностью будут дополнены, чем заменены генеративным искусственным интеллектом», например ChatGPT.

«Таким образом, наибольшее влияние этой технологии, скорее всего, будет заключаться не в ликвидации рабочих мест, а в потенциальном изменении их качества, особенно в том, что касается интенсивности и автономности труда», — отмечают эксперты.

В МОТ предупредили, что наибольшему риску в связи с развитием генеративного ИИ подвергаются рабочие места, связанные с канцелярской работой: почти четверть выполняемых в этой сфере трудовых функций считаются «сильно уязвимыми».

При этом потенциальные последствия внедрения технологий ИИ сильно отличаются для мужчин и женщин. Так, автоматизация, связанная с генеративным ИИ, в большей степени затронет рабочие места, занимаемые женщинами, учитывая их высокую занятость на канцелярской работе, считают эксперты МОТ.

Исследование также показало, что в странах с высоким уровнем дохода автоматизация может затронуть 5,5% всех трудоустроенных. В странах с низким уровнем дохода риск автоматизации затрагивает всего около 0,4% рабочих мест.

По мнению экспертов, социально-экономические последствия развития генеративного ИИ будут во многом зависеть от качества управления его внедрением. Мнение работников, их обучение и адекватная социальная защита будут иметь ключевое значение для управления таким процессом, отмечается в исследовании.