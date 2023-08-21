В Узбекистанском районе Ферганской области 20-летняя женщина покончила жизнь самоубийством в своём доме, сообщила Генеральная прокуратура Узбекистана.

По данным ведомства, это произошло 20 августа. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Районная прокуратура проводит доследственную проверку.

Подробности о самоубийстве Зулайхо Тоштемировой рассказал проект против насилия в Узбекистане Nemolchi.uz со ссылкой на блог Маъруфы Солиевой. Родственники погибшей сообщили, что на теле умершей нашли следы побоев, и предоставили фотографии и видео.

Девушку выдали замуж за мужчину 1993 года рождения в город Яйпан. После свадьбы она просила своих родных забрать ее домой, так как муж ее избивает.

Как сообщили соседи, Зулайхо в тот день осталась во дворе одна, члены семьи заперли ее и ушли из дома.

«Предполагается, что, её избили и заперли, чтобы она не ушла к себе домой. Перед смертью она звала соседей», — пишет Nemolchi.uz.

Близкие погибшей заявили также, что родственники ее мужа «имеют связи и попытаются закрыть дело».