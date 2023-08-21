О новом виде мошенничества в системах электронных платежей Узбекистана «Газете.uz» рассказали начальник и прокурор научно-методического центра цифровой криминалистики Правоохранительной академии Гайрат Мусаев и Хагани Гаджиев.

Чарджбек (англ. chargeback) — это механизм, при котором платёжная система отменяет транзакцию по банковской карте покупателя по его инициативе и возвращает ему деньги со счета продавца в принудительном порядке.

Как отметили эксперты, Некоторые предприниматели уже пострадали от противоправных действий с использованием этого инструмента.

В одном случае клиент совершил покупку ноутбука на сумму 8 млн сумов в интернет-магазине, оплатив онлайн банковской картой. Спустя некоторое время держатель карты инициировал возврат платежа в обслуживающий банк (произвёл чарджбек), мотивировав это тем, что не совершал подобную транзакцию. Банк вернул клиенту 8 млн сумов, списав эти средства с продавца товара. Продавец не смог доказать, что покупка была совершена конкретным плательщиком, поскольку не проводил дополнительных мер по идентификации клиента.

В итоге компания понесла убытки из-за недобросовестного использования механизма чарджбека ввиду отсутствия надлежащего реагирования на подобные инциденты.

«На данный момент у правоохранительных органов не выработана чёткая методика расследования и предотвращения мошенничества с применением чарджбека. У банков также пока отсутствуют специальные процедуры по выявлению злоупотреблений этим механизмом и защите законных интересов предпринимателей», — отметили в академии.

Эксперты считают, что необходимо дополнительно проработать эти вопросы для снижения рисков бизнеса.

Согласно исследованию Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), в 2021 году в России при помощи чарджбека было атаковано 35% предприятий, принимающих карты. При этом средний чек возврата средств составил 12,3 тысячи рублей (около 130 долларов США по актуальному курсу). Катализаторами этого процесса стали растущая доля безналичных платежей и несовершенство нормативно-правовой базы.

По данным Центробанка Узбекистана, в 2022 году доля операций с использованием платёжных карт в общем объёме розничных платежей достигла 65%. По мнению экспертов, это косвенно указывает на рост потенциальных рисков чарджбека.

В отличие от классической схемы мошенничества, процедура чарджбека не требует доказательства вины получателя платежа. Достаточно заявления клиента об отсутствии полученных товаров/услуг или подозрении на мошенничество со стороны компании. Бремя доказывания ложится на предпринимателя, что затруднительно в условиях развития дистанционной торговли, особенно если клиент — гражданин другого государства.

Анализ судебной практики показывает типовые схемы недобросовестного использования чарджбека:

приобретение товара с последующей инициацией возврата средств;

оплата картой, впоследствии заявленной как похищенная, с целью чарджбека законным держателем;

использование карты другого гражданина;

покупка с доставкой и чарджбек по причине якобы неполучения.

Доказывание правомерности полученных средств требует временных и финансовых затрат. Кроме прямых убытков, компании несут репутационные потери и штрафы от платёжных систем в связи с фактами частого оспаривания транзакций.

Для минимизации возможных рисков эксперты рекомендуют проводить тщательную верификацию плательщиков при оплате и фиксировать данные о покупателе и параметры покупки или услуги.

По мнению специалистов, для решения этих проблем требуется совершенствование законодательства, применение технологий идентификации клиентов, а также разъяснительная работа с предпринимателями.

Основатель интернет-магазина Asaxiy Фируз Аллаев подтвердил «Газете.uz» наличие таких случаев. В одном случае клиент оформлял заказ через карту другого лица, а затем применял чарджбек. В другом покупатель оформил покупку iPhone через карту Visa иностранного гражданина. Интернет-магазин доставил телефон, но клиент вернул средства. «Дело перешло в прокуратуру, следователь вернул средства за iPhone», — рассказал он.