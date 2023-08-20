Фестиваль EduCO Fest, организованный Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата состоялся в Центральном парке имени Мирзо Улугбека (бывший парк Тельмана) в пятницу 18 августа.

«Экология — одна из самых высокооплачиваемых и перспективных сфер по версии Всемирного экономического форума, — сказал министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов в ходе презентации Центральноазиатского университета по изучению окружающей среды и изменения климата (Green University). — Девиз сегодняшнего фестиваля — „Образование и экология в сумме дают рост“, лучше всего отражает идею устойчивого развития и экологически безопасного будущего».





Рабочим языком в Green University будет английский. Профессора из Англии, Германии, Швейцарии и других стран Европы будут обучать студентов направлениям экологический менеджмент и управление, окружающая среда и экономика, экология и государственное управление, устойчивое развитие, международное экологическое право, эко-журналистика и другие.





«В этом университете наша талантливая молодёжь реализует свои возможности не только в качестве активистов, но и сможет получать фундаментальное образование в тех сферах, которые будут наиболее востребованными для общества», — сказал Азиз Абдухакимов.

Приём заявок продлится с 28 августа по 3 сентября. Перечень документов и требования к поступающим указаны на сайте Green University.

В ходе мероприятия Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Программа развития ОНН (ПРООН), аудиторская компания KPMG и Глобальный институт зелёного роста (GGGI) рассказали о карьерных возможностях для специалистов с экологическим образованием и предложили вакансии и стажировки в своих организациях.

ЮНИСЕФ презентовал сразу два новых проекта: мобильная платформа для волонтёров U-report, где молодёжь может предлагать свои идеи для решения экологических проблем, и интерактивный бот FunDoo для развития социальных знаний и навыков. Заявки на участие принимаются в течение всего года.

«В Узбекистане мы наблюдаем такие последствия климатического кризиса, как засуха, нехватка воды, резкие перепады температур, селевые потоки, пыльные бури и т. д. Экологические проблемы требуют внимания и вклада нового поколения, поскольку ситуация с каждым годом ухудшается, — сказал глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде. — Наша задача — создать критическую массу детей и молодёжи, которая будет заинтересована данной проблематикой не только в повседневной жизни, но и с точки зрения профессионального будущего. Климат изменился, и мы тоже должны».

Глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде (слева).



Международные эксперты в области сохранения природы и руководители организаций выступили с лекциями на тему трагедии Аральского моря, вырубки деревьев, дефицита воды и глобального потепления. При содействии Ассоциации волонтёров Узбекистана и Агентства молодёжи были отобраны молодые авторы с региональными проектами Green Bukhara, Ecoist и другие.

Одним из ярких представителей молодёжного эко-активизма стала 23-летняя Севиль Комич с проектом «Школа вторичной переработки». Желание сохранить природу в её первоначальном виде у девушки появилось ещё в детстве, а в 2019 году вылилось в самостоятельное эко-движение. Вместе с волонтёрами Севиль проводила акции по посадке деревьев, сбору мусора и осознанному потреблению.





Позже девушка пришла к идее переработки мусора. Дома она сортирует и перерабатывает пластик, текстиль, бумагу и стекло. Из остатков ткани, пластиковых баклажек и пакетов шьёт сумки, шопперы, изготавливает аксессуары и брелоки. С помощью стекла создаёт декоративные подсвечники и вазы, а использованную бумагу отвозит в художественные школы Кибрайского района для творческих занятий.

«Многие думают, что один человек не способен повлиять на состояние города, где проживают миллионы людей, и бездействуют. Но начинать нужно прежде всего с себя и учить других на своём примере. Придерживайтесь простых привычек, к примеру, сортируйте мусор, старайтесь не использовать пластик, покупайте меньше одежды. Я всегда говорю, что маленькие шаги приводят к большим результатам. По капле и море собирается. Вскоре за вами потянутся люди и вы увидите, как мир становится лучше», — говорит Севиль.

С сентября она планирует посещать детские сады и школы с программой «Переработка как образ жизни», в рамках которой будет проводить лекции и мастер-классы о способах жить экологично, ответственно относиться к потреблению и перерабатывать отходы. По мнению Севиль и других эко-активистов, сейчас планета как никогда нуждается в помощи жителей и бережном отношении.

В развлекательной программе мероприятия были мастер-классы по осознанному потреблению, ярмарка обмена вещами и интеллектуальная игра «Эко Заковат».

Участникам викторины задавали вопросы по географии, зоологии, ботанике и литературе. За призовые места боролась 21 команда молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет. Первое место досталось команде с символичным названием The Green. Победители эко-викторины получили книги, телефоны и планшеты, предоставленные представительством ЮНИСЕФ в Узбекистане.





«Мы члены клуба „Заковат“, и часто участвуем в интеллектуальных играх, поскольку они всесторонне развивают и укрепляют командный дух. Сегодняшняя викторина проходила в необычной для нас обстановке. Во-первых, вопросы были посвящены теме экологии, и мы узнали много нового. Во-вторых, местом игры стал самый зелёный парк города. На свежем воздухе в тени деревьев мозг лучше работает», — сказал Фарохиддин Вахидов, лидер команды The Green.

Ярмарка обмена вещами Swap Bozor прошла под девизом «Reduce, reuse, recycle» (Сокращай потребление, используй повторно, перерабатывай). Автор проекта Ольга Ерёменко продвигает идею расхламления и осознанного потребления и считает, что обмен вещами — это попытка изменить себя и избавиться от ненужных привычек.





Участники Swap Bozor приносили с собой ненужную одежду, обувь, украшения, игрушки, книги, чтобы вещи могли найти новых владельцев и вновь стать нужными. Не разобранные вещи отправились на благотворительность и пункты переработки.

Подарить новую жизнь старым вещам предлагал Isssiryk — творческое объединение по переработке и созданию уникальных изделий. Художники Зи Кахрамонова и Заза Захидов в декабре прошлого года выставили первую коллекцию переделанной одежды. На фестиваль они принесли дизайнерские рубашки, брюки, платки, сумки. Для желающих проводили мастер-класс по окрашиванию и декорированию одежды по техникам набойки и тай-дай. Участникам показали, как трансформировать и разнообразить гардероб, не покупая новое.