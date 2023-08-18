Одна из автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в Нукусском районе Каракалпакстана незаконно использовала 3,85 млн кубометров газа, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.
Представители ведомства провели совместные контрольные мероприятия с прокуратурой, сотрудниками «Узтрансгаза» и «Худудгазтаъминот».
Инспекторы обнаружили вмешательство компанией Max Gaz Servis в работу газовых счётчиков. Установлено, что АГНКС расхитила 3,85 млн кубометров газа.
По оценкам министерства, этот объем газа мог бы покрыть месячное потребление газа 19 тысячами домохозяйств. Нанесённый ущерб оценили более чем в 3,8 млрд сумов.
Документы переданы в правоохранительные органы.