В Узбекистане запрещено передвижение грузовиков массой свыше 5 тонн, включая мусороуборочные машины, по территориям, на которых расположены объекты материального культурного наследия. Это предусмотрено постановлением правительства от 15 августа.

Решение принято с целью предотвращения возможных повреждений объектов культурного наследия.

Постановлением предусмотрено, что пункты сбора мусора и вторичного сырья должны располагаться за пределами границ охранной зоны объектов культурного наследия.

Места временного сбора и хранения твёрдых бытовых отходов должны по возможности размещаться вне зоны видимости транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций фасадов зданий. При этом должны быть приняты меры по предупреждению повреждений объектов специальным транспортом по вывозу отходов.