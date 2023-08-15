Начиная с учебного года 2023/2024, студенты медицинских вузов и техникумов общественного здравоохранения имени Абу Али ибн Сино, имеющие высокий уровень владения иностранными языками, смогут получать новую стипендию, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана со ссылкой на соответствующий приказ министра.

Право на неё получат студенты, владеющие английским языком на уровне не ниже 7,5 по системе IELTS Academic и достигшие уровня С1 в немецком или французском языках.

Стипендию начнут выплачивать с 1 сентября и будут выдавать в течение срока действия языкового сертификата. Размер стипендии составит три базовые расчётные величины (990 тысяч сумов).

Руководители медицинских учебных заведений и техникумов общественного здравоохранения обязаны каждый квартал предоставлять в управление науки и образования Минздрава данные о студентах, которые претендуют на получение этой стипендии.