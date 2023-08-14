В прошедшие выходные на территорию Узбекистана проник прохладный воздух с районов Урала. В связи с этим понедельник и вторник сохранится прохладная погода, сообщила пресс-служба Узгидромета.

В эти дни температура ночью ожидается +13…+16 градусов, в дневные часы — в пределах +27…+32, по югу — до +35. Это на 2−4 градуса ниже нормальных для середины августа значений.

С середины недели прохладная воздушная масса начнёт постепенно отступать с территории Узбекистана, температура воздуха начнёт повышаться и к концу недели ожидается в пределах +17…+20 градусов ночью и +34…+37 градусов днем.

По большей части территории в эти дни сохранится сухая малооблачная погода, лишь в отдельных горных районах Ферганской области сегодня к вечеру местами возможен кратковременный дождь.

В понедельник и вторник местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

В столице 14−18 августа малооблачно. Температура сегодня и завтра +29…+32 градуса, затем постепенное повышение до +34…+37. В ночные и утренние часы в начале недели +13…+16, к концу недели +17…+20. Ветер восточный от слабого до умеренного.