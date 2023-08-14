Около 15:40 часов 14 августа на пятом километре дороги 4Р-21 Сергелийского района Ташкента произошло ДТП с участием пассажирского автобуса SAZ LE60, следующего по маршруту №184 «Махалля Ташлак — Массив Сергели-4».

По данным ГУВД столицы, водитель автобуса потерял управление и врезался в бетонный разделитель. В результате телесные повреждения получили три пассажира — 40-летний Б. Ф., 2-летний М. А. и 11-летний А. Ф., а также водитель автобуса. Они госпитализированы.

Сотрудники УБДД ГУВД Ташкента начали доследственную проверку.

Пресс-служба «Тошшахартрансхизмат» уточнила, что автобус подрезал грузовик с прицепом, двигавшийся в том же направлении, в результате автобус сначала врезался в фонарный столб, а затем заехал на бетонный разделитель.

По данным «Тошшахартрансхизмат», пассажиры автобуса не пострадали, водитель был госпитализирован с различными травмами в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.