Ленивые вареники с малиной





Ленивые вареники с малиной готовятся быстро и просто. Подойдут в качестве полноценного завтрака для всей семьи или вкусного летнего десерта.

Ленивые пирожки с сыром и зеленью





Эти пирожки готовятся без дрожжей и получаются очень мягкими.

Ленивые пельмени





Ленивые пельмени вовсе не уступают обычным и готовятся в два раза быстрее.

Ленивые голубцы





Если вам лень возиться с капустными листами и заворачивать мясную котлетку в листик — этот рецепт для вас.

Ленивые ножки





Секрет быстрого приготовления этого блюда в том, что вам не нужно мариновать курицу, а готовится она сразу с гарниром.

Очень ленивые голубцы





Предлагаем рецепт «очень ленивых» голубцов с капустой, фаршем и помидорами.

Ленивые вареники





Рецепт ленивых вареников с творогом очень выручит, когда нужно приготовить быстрый горячий завтрак.

Ленивый «Наполеон»





"Наполеон" из готового слоёного теста получается великолепным как на вид, так и на вкус.

Ленивый медовик





По этому рецепту получается очень вкусный торт с ароматными медовыми коржами и заварным кремом.