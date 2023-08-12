Ленивые вареники с малиной

еда, зира

Ленивые вареники с малиной готовятся быстро и просто. Подойдут в качестве полноценного завтрака для всей семьи или вкусного летнего десерта.

Ленивые пирожки с сыром и зеленью

еда, зира

Эти пирожки готовятся без дрожжей и получаются очень мягкими.

Ленивые пельмени

еда, зира

Ленивые пельмени вовсе не уступают обычным и готовятся в два раза быстрее.

Ленивые голубцы

еда, зира

Если вам лень возиться с капустными листами и заворачивать мясную котлетку в листик — этот рецепт для вас.

Ленивые ножки

еда, зира

Секрет быстрого приготовления этого блюда в том, что вам не нужно мариновать курицу, а готовится она сразу с гарниром.

Очень ленивые голубцы

еда, зира

Предлагаем рецепт «очень ленивых» голубцов с капустой, фаршем и помидорами.

Ленивые вареники

еда, зира

Рецепт ленивых вареников с творогом очень выручит, когда нужно приготовить быстрый горячий завтрак.

Ленивый «Наполеон»

еда, зира

"Наполеон" из готового слоёного теста получается великолепным как на вид, так и на вкус.

Ленивый медовик

еда, зира

По этому рецепту получается очень вкусный торт с ароматными медовыми коржами и заварным кремом.

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