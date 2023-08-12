Ленивые вареники с малиной
Ленивые вареники с малиной готовятся быстро и просто. Подойдут в качестве полноценного завтрака для всей семьи или вкусного летнего десерта.
Ленивые пирожки с сыром и зеленью
Эти пирожки готовятся без дрожжей и получаются очень мягкими.
Ленивые пельмени
Ленивые пельмени вовсе не уступают обычным и готовятся в два раза быстрее.
Ленивые голубцы
Если вам лень возиться с капустными листами и заворачивать мясную котлетку в листик — этот рецепт для вас.
Ленивые ножки
Секрет быстрого приготовления этого блюда в том, что вам не нужно мариновать курицу, а готовится она сразу с гарниром.
Очень ленивые голубцы
Предлагаем рецепт «очень ленивых» голубцов с капустой, фаршем и помидорами.
Ленивые вареники
Рецепт ленивых вареников с творогом очень выручит, когда нужно приготовить быстрый горячий завтрак.
Ленивый «Наполеон»
"Наполеон" из готового слоёного теста получается великолепным как на вид, так и на вкус.
Ленивый медовик
По этому рецепту получается очень вкусный торт с ароматными медовыми коржами и заварным кремом.