В Кызылтепинском районе Навоийской области задержана группа лиц, подозреваемых в изготовлении и вводе в оборот фальшивых сумов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана.

По информации УВД Навоийской области, они печатали фальшивые банкноты номиналом 200 тысяч сумов. Они были задержаны при обмене 400 млн поддельных на настоящие 160 млн сумов.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 176 (Изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг), ведётся следствие.