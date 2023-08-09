Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана сообщил о закрытии 39 мечетей и 21 исламского учебного заведения в Ошской области в рамках массовой проверки религиозных объектов в стране. Об этом пишет издание 24.kg со ссылкой на ведомство.

Из пресс-релиза ГКНБ, который приводит 24.kg, следует, что причинами закрытия стали нарушения строительных, санитарных и пожарных норм, а также отсутствие единых стандартов образования в религиозных школах.

В комиссию, проверяющую религиозные объекты, вошли представители ГКНБ, МВД, Госкомиссии по делами религий, Минздрава, МЧС и других госорганов.

Целью проверки в сообщении называется «противодействие распространению идеологии религиозного экстремизма и нетрадиционных течений». Хаотичная застройка мечетей и нарушения образовательных стандартов указываются основными факторами, способствующими этому.

Спецкомиссия также выявила нарушения в 48 мечетях и 40 религиозных школах, на них были составлены акты и даны предписания. Администрации 39 религиозных и культовых объектов выписаны штрафы.

В июне спецкомиссия, созданная ГКНБ, выявила 60 незаконно функционирующих мечетей в Джалал-Абадской области, граничащей с Ошской.