На протяжении последнего месяца в многоэтажных домах на пять дней (где-то — больше) отключают горячую воду. Это связано с тем, что основной поставщик тепловой энергии «Таштеплоцентраль» готовится к осенне-зимнему сезону и поэтапно ремонтирует теплоцентрали ТЦ 1, 3−10. Одновременно компания Veolia Energy Tashkent (VET) ремонтирует теплотрассы.

Директор по коммуникациям и развитию бизнеса VET Арсен Погосов в интервью «Газете.uz» объяснил, как устроена система теплоснабжения столицы и для чего по-прежнему необходимы многодневные отключения.

Арсен Погосов.

Как устроена система централизованного теплоснабжения

За выработку тепла в виде горячей воды и отопления в Ташкенте отвечают три организации: ООО «Таштеплоцентраль», Ташкентская ТЭЦ и Veolia Energy Tashkent (ранее — «Таштеплоэнерго»).

«Таштеплоцентраль» вырабатывает 75% тепловой энергии столицы на ТЦ 1, 3−10. На балансе VET находится ТЦ-2, котельные «Водник» и «Саноатэнерго», а также 215 локальных котельных — они вырабатывают 10% теплоэнергии города. Ещё 15% приходится на долю Ташкентской ТЭЦ.

ТЦ-2.



По действующему договору, Ташкентская ТЭЦ и «Таштеплоцентраль» передают вырабатываемую энергию VET. Компания транспортирует 100% производимой теплоэнергии по сетям до цоколя многоэтажных домов, то есть доставка горячей воды всех котельных до многоэтажных домов — это зона ответственности VET. За качество поставляемой воды из подвала до квартир, а также исправность отопительной системы дома отвечают ТСЖ и управляющие компании.

Почему воду отключают на несколько дней?

Каждый из трёх производителей теплоэнергии сам отвечает за эксплуатацию и ремонт своего оборудования. Помимо своих котельных, VET также ремонтирует все теплотрассы города, по которым горячая вода транспортируется до многоквартирных домов.

По словам Арсена Погосова, есть три категории ремонта теплогенерирующего оборудования: капитальный, средний и текущий. По регламенту, капремонт необходимо проводить раз в пять лет, средний — раз в три года, текущий — ежегодно. Поступление тепла в осенне-зимний сезон зависит от многих факторов, в числе которых исправность работы ТЦ, теплотрасс и системы отопления и горячего водоснабжения в многоэтажных домах.

Многодневные отключения горячей воды связаны с плановым ремонтом ТЦ 1, 3−10, которые относятся к «Таштеплоцентрали». При этом VET синхронизирует ремонт теплотрасс с отключениями каждой отдельной ТЦ.

26 июля корреспондент «Газеты.uz» и Арсен Погосов посетили участок на 9-м квартале Юнусабадского района, где проводились ремонтные работы. Здесь проходит магистральная труба ТЦ-4. Поскольку в этот период потребители этой теплоцентрали и так были отключены от теплоснабжения, VET проводила ремонт тепловой сети с ремонтом котельной.

Старые и новые (синие) задвижки теплотрассы на 9-м квартале Юнусабадского района.



На этом участке компания заменила задвижки — детали, которые больше других подвержены износу в отопительный сезон. С их помощью специалисты переключают подачу воды на теплосетях. Только в период текущих отключений в Юнусабадском районе планируется заменить 12 таких задвижек диаметром более 500 мм.

Вместе с Арсеном Погосовым корреспондент «Газеты.uz» также побывал на ТЦ-2, которая вырабатывает теплоэнергию для массивов Карасу 1−2, 5−6, «Северо-Восток» и «Буз-1». Здесь 26 июля проводился плановый ремонт одного из трёх котлов и капитальный ремонт аккумуляторного бака (резервуара для воды) объёмом 2000 кубометров.

Котёл на ТЦ-2. Начальник ТЦ-2 Абдурахман Саидов рассказал, что работники заменили экранные трубы и 50% конвективной части, где собирается вода. От состояния этих труб зависит эффективность работы котла.



Капитальный ремонт аккумуляторного бака на ТЦ-2.



Отключения могут быть связаны с ремонтом теплотрасс, а не с работами на теплоцентралях. При этом ремонт сетей не всегда требует отключения потребителей от горячей воды. Например, на улице Тараса Шевченко заменяли трубопровод протяжённостью 650 метров, задвижки и другие детали. Поскольку работы поэтапно велись на подающем и обратном трубопроводах, горячую воду потребителям не отключали.

«То есть пока проводились ремонтные работы на одном трубопроводе, в другой горячая вода подавалась», — пояснил Арсен Погосов.

Ремонтные работы по улице Тараса Шевченко.



Проблемные зоны и изношенные трубы выявляются путём гидравлических испытаний магистральных и межквартальных трубопроводов. По словам Арсена Погосова, до прихода Veolia предприятие «Тошиссиккуввати» проводило испытания с давлением до 10 атмосфер. Сейчас компания подняла давление до 16 атмосфер, что позволяет выявить больше повреждений на трассе. Гидравлические испытания удобнее и эффективнее проводить в весенне-летний сезон, чтобы минимизировать аварии в осенне-зимний период.

Замена труб на улице Тараса Шевченко.



Порой теплотрассы приходится вскрывать по несколько раз. Одной из причин Арсен Погосов назвал высокий износ сетей и повышенное содержание кислорода в воде, которая в основном поступает от «Таштеплоцентрали».

«Повышенное содержание кислорода ускоряет коррозию труб. В нормальной среде, где горячая вода соответствует параметрам, тепловые сети могут прослужить до 30 лет. Наша вода — это агрессивная среда. Veolia регулярно выявляет повышенное содержание железа и кислорода. Из-за этого трубы могут служить 5−7 лет вместо 30. Поэтому сети приходится ремонтироваться так часто», — пояснил Погосов.

По его словам, «у „Таштеплоцентрали“ есть понимание проблемы, составлена дорожная карта по модернизации теплоцентралей».

Другая причина повторных «раскопок» — повреждения на соседнем участке. По словам Арсена Погосова, бывает так, что после устранения проблемы на одном участке прорывает соседний. Раскапывать приходится оба участка, потому что они связаны.

По завершении ремонтных работ Veolia Energy Tashkent обязана привести улицы в исходное состояние и заасфальтировать проезжую часть, сказал Арсен Погосов.

О графике ремонтных работ и их длительности

Директор по коммуникациям и развитию бизнеса Veolia Energy Tashkent не объяснил, как именно формировались графики отключений. «Этот график существовал до прихода Veolia», — сказал он.

Почему воду отключают традиционно на пять дней? Арсен Погосов пояснил, что в этот срок все организации, причастные к ремонтным работам, успевают завершить их.

Некоторые потребители задаются вопросом, почему воду всегда отключают в фиксированное время (например, в полночь), но включают в разное. Арсен Погосов отметил, что поставщикам горячей воды требуется время, чтобы заполнить тепловые сети водой и поднять давление до необходимого уровня.

«Отключить проще, чем запустить механизм», — сказал он.

«Трансформационный вызов»

Veolia Energy Tashkent управляет системой централизованного теплоснабжения Ташкента с 1 июля 2022 года. Компания работает с хокимиятом столицы на основе соглашения о государственно-частном партнёрстве. Срок соглашения составляет 30 лет.

За этот период VET обязалась модернизировать операционные активы, улучшить качество предоставляемых услуг и перевести систему отопления с открытой на закрытую.

При действующей открытой системе тепло и горячая вода вырабатываются на больших городских котельных и распределяются по домам. Закрытая система предполагает, что многоэтажные дома и социальные объекты подключатся к новой схеме теплоснабжения, при которой вода будет нагреваться непосредственно на объекте. Это позволит эффективнее распоряжаться теплоэнергией и значительно снизит потери, которые система теплоснабжения несёт сейчас. Кроме того, при закрытой системе жители смогут самостоятельно контролировать тепло в квартирах.

На новую модель планируется перевести около 150 многоэтажных жилых домов и 30 социальных объектов Сергелийского и Бектемирского районов. Для этого компания строит современные котельные. В пилотных зонах будут установлены умные счётчики.

«Девиз Veolia Energy Tashkent звучит так: „Мы вам должны больше, чем просто тепло“, то есть мы делаем акцент на качество. Но состояние, в котором мы находимся, можно охарактеризовать двумя словами: трансформационный вызов. Мы прекрасно понимали тот объём работы, который стоит перед нами, когда мы входили в управление. Мы унаследовали все активы, оборудование и персонал. Не мы придумали эту фразу, но кадры решают всё. Одно из наших важных направлений — это работа с персоналом. То есть их квалификация или переквалификация, аттестация, внедрение правил техники безопасности, охраны труда. Нам необходимо было закупить большой объём технического оборудования и оргтехники. Есть очень много организационных вопросов, которые нужно решать параллельно с операционными вопросами и модернизацией системы теплоснабжения», — пояснил Погосов.





Представитель VET отметил, что немаловажную роль в обеспечении теплом квартир играют и ТСЖ и управляющие компании. По его словам, некоторые из них не проводят промывку отопительной системы должным образом.

«Они должны правильно проводить промывки внутридомовой отопительной системы, делать плановые ремонты на тепловых узлах и сопутствующем оборудовании. Предыдущая зима наглядно показала то, что нам приходится иногда брать на себя работу управляющих компаний, потому что последние не реагировали, либо не справлялись с проблемой», — сказал он.

Для эффективного выполнения задач нужно иметь схему теплоснабжения города Ташкента, которая будет связана с генпланом столицы, сказал Арсен Погосов.

«Схема теплоснабжения необходима для модернизации, расширения и улучшения системы централизованного теплоснабжения. Это также улучшит координацию между всеми заинтересованными сторонами. Veolia Energy Tashkent и хокимият города Ташкента вместе с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Министерством энергетики сформировали рабочую группу и работают над созданием схемы», — отметил он.