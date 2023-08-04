Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев 4 августа принял участие в трёхстороннем саммите, прошедшем в Ашхабаде под председательством президента Туркменистана Сердара Бердымухаммедова и с участием президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, главы государств рассмотрели вопросы расширения сотрудничества по рациональному использованию водных ресурсов, развитию энергетической сферы и наращиванию транспортно-логистического потенциала.





Президент Узбекистана предложил в условиях растущего дефицита воды в регионе активизировать сотрудничество в таких направлениях, как внедрение передовых водосберегающих технологий и модернизация систем ирригации, цифровизация процессов управления водными ресурсами, совместное развитие инфраструктуры для сбора и хранения селе-паводковых вод.

«В этих вопросах нужно задействовать весь потенциал Международного фонда спасения Арала, а также сотрудничества по линии партнёрских организаций и структур, таких как Всемирный банк и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций», — заявил Шавкат Мирзиёев.

В энергетической сфере с учётом общих планов по переходу на «зелёную» экономику он предложил совместную реализацию проектов в сфере гидро- и тепловой энергетики.





Говорилось также об объединении усилий по созданию интегрированной транспортной инфраструктуры. Президент Узбекистана высказал мнение, что развитие коридора Узбекистан — Туркменистан — Иран и активное задействование потенциала Транскаспийского маршрута позволят повысить привлекательность Центральной Азии как транзитного центра международных коридоров Восток — Запад и Север — Юг.

В этих целях Шавкат Мирзиёев предложил совместно создавать благоприятные условия для международных перевозчиков, ускорять цифровизацию и увеличивать пропускную способность контрольно-пропускных пунктов.

Он также отметил важность координации усилий и взаимной поддержки инициатив, выдвигаемых странами региона в рамках ООН.

Узбекистан намерен и далее поддерживать инициативы, направленные на обеспечение мира, стабильности и процветания региона Центральной Азии, подчеркнул президент.

Совместное заявление президентов