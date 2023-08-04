В соцсетях распространилось сообщение о том, что в одном из детских садов в Наманганской области произошло массовое пищевое отравление.

В областном управлении дошкольного и школьного образования сообщили, что 25 июля 15 воспитанников семейного детсада «Гулшан» в Уйчинском районе были доставлены в районное медицинское объединение с подозрением на пищевую токсикоинфекцию.

В результате проверки установлено, что дети отравились «некачественным» тортом, который принесли родители одного из воспитанников и который воспитательница раздала детям «самовольно».

В тот же день 13 детей, чьё состояние улучшилось, были выписаны. Ещё двоих выписали на следующий день. Все дети здоровы и снова ходят в сад, говорится в сообщении.

«С руководителями государственных и негосударственных организаций дошкольного образования была проведена разъяснительная работа, им напомнили о том, что в детсады запрещено скоропортящиеся продукты, газированные напитки и мучные изделия», — говорится в сообщении.