В здании Верховного суда в Ташкенте перед началом судебного заседания скончался пожилой мужчина, сообщила пресс-служба высшего судебного органа Узбекистана.

Гражданин М. А. (1957 года рождения) 3 августа явился в качестве истца на заседание, назначенное на 9:15. Дело рассматривала кассационная инстанция коллегии по гражданским делам Верховного суда.

«Судебное заседание началось вовремя, и когда секретарь судебного заседания вышел в приёмную, чтобы пригласить стороны в зал, он увидел М. А. лежащим без сознания. Он незамедлительно принял все необходимые меры и сообщил об этом сотрудникам скорой медицинской помощи. Медицинские работники, немедленно прибывшие на место происшествия, установили, что М. А. скончался», — говорится в сообщении.

Согласно первичному заключению медицинского персонала, смерть мужчины наступила в результате острой сердечной недостаточности, заявили в Верховном суде.