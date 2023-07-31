Узгидромет опубликовал обзор ожидаемой погоды в Узбекистане в августе на основе анализа многолетних показателей.

По предварительной оценке, составленной с использованием расчётов мировых прогностических центров, август в этом году будет умеренно жарким.

В первой пятидневке месяца максимальная температура воздуха будет в пределах +35…+40 градусов Цельсия, затем температурный фон понизится до +33…+38.

В дальнейшем август ожидается близким к среднемноголетним значениям. Преобладающая температура днём ожидается в пределах +33…+38 градусов, в отдельные дни — до +40. Во второй половине месяца возможны кратковременные периоды понижения температуры до +30…+33.

Кратковременные дожди ожидаются лишь в отдельных, преимущественно предгорных и горных районах страны.

Каким обычно бывает август

В последний месяц летя средняя месячная температура августа бывает ниже среднемесячной температуры июля на 1,5−2,5 градуса Цельсия, но это всё ещё довольно жаркий месяц,

На пике жаркой погоды температура воздуха может достигать +40…+43 градусов, а по северу, югу и пустынной зоне — местами до +44…+47.

В Ташкенте максимальная температура августа за все годы наблюдений достигала +43,1 градуса, она была зафиксирована 8 августа 1944 года. Близкая к этому значению максимальная температура наблюдалась в августе 2011 года — +43.

Самым жарким за все годы наблюдений в Узбекистане был август 2021 года, средняя месячная температура превышала норму на 1.5−2.5 градуса. Однако экстремально высоких значений температур в августе 2021 года не отмечалось. В Ташкенте в том году максимальная температура воздуха ни разу не превысила отметку +40.

По сравнению с июлем в августе обычно увеличивается количество вторжений прохладного воздуха, поэтому периоды с температурой воздуха +40 и выше бывают непродолжительными, по большей части территории — не более 2−3 дней.

Август — самый сухой месяц в году. Дожди чаще всего наблюдаются в предгорных и горных районах. По равнинной территории дожди выпадают не каждый год и носят локальный характер.