26-летний уроженец Андижанской области, притворяясь школьницей, пытался заставить 10-летнюю девочку прислать ему фотографии и видео интимного характера. Об этом сообщил проект по борьбе с насилием в Узбекистане Nemolchi.uz.

В январе Р. М. добавился под женским именем в открытую группу Telegram по решению различных математических задач и представился 15-летней школьницей. Под видом участницы группы он стал писать девочкам, пытаясь войти к ним в доверие. Одной из таких девочек оказалась 10-летняя школьница.

«Р. М. хотел убедиться, что точно общается с малолетней девочкой, и попросил её отправить своё фото или видео. Саида отправила новой подружке (как она думала) голосовое сообщение: „Я девочка, а не мальчик. Вот, слышишь“. После этого Саида попросила подтверждение, что её собеседница-девочка. В ответ Р. М. отправил ей скачанное в интернете видео с девочкой-подростком, подписав „а это я“», — рассказали в Nemolchi.uz.

После этого мужчина попросил девочку зайти в ванную, раздеться и прислать ему видео длительностью не менее 3−4 минут, но она отказалась. После этого Р. М. «начал отправлять ей видео порнографического характера с использованием священного для мусульман имени», написанного на бумажке, и требовать, чтобы школьница сняла такие же. Девочка вновь отказалась и написала, что такое недопустимо.

Далее, по данным Nemolchi.uz, Р. М. начал отправлять ей фотографии девушек в нижнем белье на фоне молельного коврика и священной книги и требовал сделать такие же фото. Взамен обещал дать много денег, сопровождая это смонтированным роликом, на котором женский голос (якобы его) говорил: «Вот, смотри, сколько я зарабатываю денег за один день, потому что снимаю такие видео». Он угрожал, что в случае отказа опозорит девочку, распространив её контакты и фото профиля в интернете.

Девочка рассказала обо всём родителям, и её мама написала «подружке», что сообщит в милицию. «В ответ Р. М. посмеялся и быстро удалил всю переписку. Органы правопорядка оперативно нашли подозреваемого, и изъяли у него телефон», — сообщает проект.

Судебно-техническая экспертиза установила, что Р. М. переписывался с девочкой именно со своего устройства. В телефоне также нашли сотни фото и видео порнографического характера.

В июне суд в Ташкентском районе Ташкентской области признал Р. М. виновным по части 3 статьи 130 (ввоз на территорию Узбекистана с целью распространения, рекламирования, демонстрации, а равно изготовление, распространение, рекламирование, демонстрация порнографической продукции с описанием или изображением несовершеннолетнего либо вовлечение несовершеннолетнего в качестве исполнителя в действиях порнографического характера) Уголовного кодекса Узбекистана.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи на момент совершения преступления (январь 2023 года) — 5 лет. Суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы в колонии-поселении.

В Nemolchi.uz считают, что законодательство должно меняться

«В апреле санкция по данной статье была увеличена до 7 лет, однако этого недостаточно. Рабочая группа Сената по внесению изменений в законодательство предлагала введение отдельной статьи за распространение детской порнографии, онлайн-грумминг и другие преступления в отношении детей. К сожалению, данная редакция встретила сопротивление со стороны ряда ведомств, и нам пришлось отказаться от этих статей, чтобы ужесточить ответственность за другие преступления и криминализировать семейно-бытовое насилие», — отметили в Nemolchi.uz.

«Максимум, что удалось добиться — увеличения ответственности за детскую порнографию до 7 лет. Однако по предлагаемой нами редакции виновный, совершивший такое преступление, как Р. М., был бы наказан на срок от 11 до 15 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Суд проходил в открытом режиме, хотя потерпевшая — девочка 10 лет. Дело в том, что закрытый суд проводится по делам о преступлениях против половой свободы, а статья о порнографии находится в другом разделе Уголовного кодекса. Проводить открытое или закрытое закрытое заседание — на усмотрении суда. Это также требует пересмотра, считают в Nemolchi.uz.