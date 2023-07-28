Руководители Центрального банка Узбекистана на пресс-конференции 27 июля прокомментировали резкий отток депозитов из банковской системы.

В июне остаток депозитов снизился на 1,89 трлн сумов, с начала года — на 13,83 трлн сумов. Отток вкладов пришёлся на бизнес, который забрал из банков более 25 трлн сумов за первое полугодие, из-за чего остаток по депозитам юридических лиц снизился с 153,6 до 128,4 трлн сумов.

Ситуацию смягчают депозиты населения, которые за шесть месяцев выросли на 11,3 трлн сумов, включая резкий рост в июне на 5,84 трлн сумов.

Заместитель председателя Центробанка Бехзод Хамраев подчеркнул, что снижение общего объёма депозитов связано с оттоком вкладов бизнес, особенно валютных средств.

«Определённая часть связана с выводом денег нерезидентов-юридических лиц, которые прибыли в прошлом году. С учётом жёстких финансовых условий в мире часть приходится на вывод средств в рамках импортных контрактов и платежей. Однако депозиты физических лиц выросли на 11 трлн сумов, или на 25%, в частности, срочные депозиты в национальной валюте выросли в 1,3 раза», — заявил он.

По его словам, ЦБ при объявлении основных направлений монетарной политики на 2023 год и на 2024−2025 годы обращал внимание, что в результате ужесточения монетарных условий в мире банки начнут фокусировать на внутреннем рынке, привлекать депозиты населения, и снизят приток средств из-за рубежа.

«Мы сейчас это наблюдаем. Но это не повод для беспокойства… Это является циклическим и временным положением», — сказал он.

Председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов отметил, что снижение объёма депозитов юрлиц произошло за счёт крупных платежей.

«Например, за импортированный газ произведены платежи на 1 трлн сумов. Есть крупные платежи автопрома и других. Текущие условия логистики усилили эти колебания по сравнению с прошлыми годами. Эти условия оказывают определённое влияние», — заявил он.

Отметим, что по итогам июня средние процентные ставки на кредиты составили 22,6%, на депозиты — 19,8%.