Представители Службы государственной безопасности по Ташкенту задержали сотрудника Центра государственных услуг Зангиатинского района Ташкентской области, сообщила пресс-служба СГБ Узбекистана.

По данным ведомства, мужчина обещал гражданину через своих высокопоставленных знакомых помочь в приобретении 10 га орошаемой земли, находящейся в государственном резерве, в Ташкентском районе. За «вынесение соответствующего решения о присвоении права владения данной земельной площадью», оценённой в 24 млн долларов, сотрудник, как сообщается, потребовал 1,5 млн долларов. Мужчина был задержан при получении 200 тысяч долларов.

В другом случае ранее судимый житель Уртачирчикского района Ташкентской области (1972 года рождения) обещал переоформить — также через высокопоставленных знакомых — за 2,5 млн долларов на имя покупателя 4 га земельной площади, выделенной в 2021 году хокимиятом Бостанлыкского района местной строительной фирме для строительства многоэтажных домов на основе инвестиционной программы.

Он также был задержан при получении 200 тысяч долларов из запрошенной суммы.

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В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 168 (мошенничество) и 211 через 28 (соучастие в даче взятки) Уголовного кодекса.

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