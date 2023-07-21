В городе Нурафшане в Ташкентской области 20 июля работник «Тошкент коммунал курилиш сервис» во время очистки канализации задохнулся ядовитой газовой смесью. Трое мужчин, стоявших рядом, спустились в коллектор на помощь, двое из них тоже погибли. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Судмедэкспертиза показала, что их смерть наступила от острого отравления сероводородом и острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

Один из мужчин был госпитализирован в реанимационное отделение центральной городской больницы Нурафшана в критическом состоянии.

Следственным отделом ОВД Нурафшана возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 257 (Нарушение правил охраны труда) Уголовного Кодекса, ведётся следствие.

Прокуратура Нурафшана установила контроль за ходом следствия.