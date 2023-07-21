15-летний уроженец Узбекистана Фаридун Мавлонов погиб в результате стрельбы в Нью-Йорке, сообщает газета The New York Times (NYT). Инцидент произошёл 17 июля в районе Бенсонхерст в юго-западной части Бруклина.

Нападавший открыл огонь по школьникам, в числе которых был и Мавлонов, выстрелив семь раз. Одна из пуль смертельно ранила узбекистанца, хотя «он не был целью стрелявшего», отмечает издание.

Старшеклассника доставили в больницу, но спасти его не удалось. Поиски стрелка продолжаются.

По информации полиции, за два часа до стрельбы между двумя группами школьников, посещавших одну летнюю школу, произошёл конфликт. Они договорились встретиться после занятий и «уладить дела физически». Когда одна из групп, в которую входил Фаридун Мавлонов, прибыла на место, 17-летний подросток из второй группы начал стрелять.

Семья погибшего мальчика переехала в США из Самаркандской области Узбекистана около 12 лет назад. Фаридун был одним из шести детей и занимался боевыми искусствами. Его отец работает парихмахером в одном из салонов города, школьник ему помогал, уточняет NYT.

Отец погибшего, Фирдавс Мавлонов, сказал, что опустошён бессмысленным убийством его сына.

Фирдавс Мавлонов. Фото: New York Post.

Похороны подростка в мечети посетил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Он рассказал, что Мавлонов был одним из пяти подростков, застреленных по всему городу в течение «кровавых 12 часов» в понедельник.

«На наших улицах слишком много оружия, среди нашей молодёжи слишком много насилия… Мы обязаны … посвятить свою жизнь спасению детей нашего города. Молодые люди убивают молодых людей с угрожающей скоростью», — сказал он.





Мэр Нью-Йорка также написал о погибшем в Twitter: «Фаридуну Мавлонову было всего 15 лет. У него было так много надежд. Он был учеником средней школы Нового Утрехта. Он помогал отцу в его парикмахерской. Его смерть — трагедия. Мы обязаны перед его семьёй превратить эту боль в цель и навсегда перекрыть реки насилия с применением огнестрельного оружия».

Умаро Камалова. Фото: New York Post.

Как отмечается в репортаже New York Post, Фаридун Мавлонов мечтал когда-нибудь стать чемпионом UFC. Бабушка покойного Умаро Камалова назвала его «умным, красивым и сильным». «Он был очень мирным, очень спокойным… Бог забрал его жизнь слишком, слишком рано», — сказала она.

Камалова также попросила мэра города и полицию предотвратить подобные трагедии, особенно с детьми. «Такие молодые люди не должны быть убиты… Мой внук должен был быть последним, кто погибнет от пули в Нью-Йорке».

По данным ABC 7, в этом году число случаев стрельбы в Нью-Йорке снизилось на 26%, а количество убийств — на 11%, но в среднем каждую неделю два ребёнка подвергаются атакам с применением огнестрельного оружия.