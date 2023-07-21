Посол Японии Хатори Такаши 21 июля от имени правительства своей страны передал родильному комплексу №6 в Ташкенте медицинское оборудование в рамках грантовой программы «Безвозмездная помощь социальным проектам малого масштаба по обеспечению человеческой безопасности». Об этом «Газете.uz» сообщила пресс-служба дипломатической миссии.

В церемонии также приняли участие заместитель министра здравоохранения Эльмира Баситханова и главный врач роддома Жанна Пахомова.

Комплект медицинского оборудования, необходимого для лечения беременных женщин, рожениц и новорождённых, включает аппарат искусственной вентиляции лёгких и реанимационные столы. Общая сумма гранта составила 91 350 долларов.

Ожидается, что эта помощь улучшит качество услуг по охране здоровья матери и ребёнка, а также перенатальной помощи в регионе.