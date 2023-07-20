В связи со смертью блогера Асадбека Арзикулова, известного как Asad Algo, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента

19 июля молодой человек был доставлен в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи с «закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, субдуральной гематомой головы, гематомами на шее, обоих коленях и синяками на обоих локтях». Медработники сообщили об этом в органы внутренних дел.

В ходе расследования стало известно, что 16 июля в одном из парков Мирзо-Улугбекского района между Асадбеком Арзикуловым и его знакомым Абдулазизом И. (1997) произошёл конфликт, в результате чего Арзикулов получил травмы. После этого они, помирившись, разошлись. О случившемся пострадавший не сообщил в ОВД и не обратился за помощью в медучреждение.

19 июля ввиду плохого самочувствия блогер был доставлен в больницу, где ему провели операцию на голове. Однако, несмотря на усилия врачей, он скончался.

Уголовное дело возбуждено по пункту «д» части 3 статьи 104 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлёкшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Узбекистана.