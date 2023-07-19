Служба государственной безопасности Узбекистана сообщила о пресечении совместно с другими ведомствами ряда случаев незаконного оборота гашиша.

В Ахангаранском районе Ташкентской области на посту ДПС «Чинор» при осмотре автомобиля Lacetti, следовавшего в Ферганскую область, в сумке у пассажира был обнаружен 981 г гашиша. Житель Ферганского района 1986 года рождения был ранее судим.

В другом случае в Бектемирском районе Ташкента был задержан ранее судимый житель Коканда (1971), у которого изъяли 1 кг 76 г гашиша. Расследование показало, что наркотик был ввезён из Таджикистана, а местом назначения была столица.

В Ферганском районе при попытке продать 495 г гашиша за 5000 долларов США был задержан местный житель (1997). В ходе расследования выяснилось, что наркотик был ввезён из Кыргызстана, владельцем оказался другой житель района (1997), он также был задержан.

В Чустском районе Наманганской области был остановлен и осмотрен автомобиль «Жигули», которым управлял житель Намангана (1984). У пассажирки (1999), ехавшей с маленьким ребёнком, в сумке было обнаружено 305 г гашиша. Она оказалась ранее судимой жительницей Риштанского района Ферганской области. В автомобиле также находился ранее судимый житель Намангана (1984). В ходе доследственной проверки было установлено, что три человека перевозили наркотики, завезённые контрабандой из Таджикистана, из Коканда в Наманган.

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