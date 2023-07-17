15 июля в Узбекистане прошёл первый этап экзаменов в президентские школы. Конкурс на одно место составляет 169 учеников. В разрезе регионов больше всего документов подано в Андижанской области — 267, в Ферганской — 229, наименьшее число — в Сырдарьинской — 80 и в Навоийской области — 74.

Экзамены проводятся в два этапа. На первом надо решить тесты — 30 заданий по математике. Ученики заходят на тесты в три смены — в 8:00, 12:00 и 17:00.

На втором этапе требуется решить 16 заданий на определение способности к анализу и сравнению информации, 40 задач по математике с элементами логики и 40 тестов по английскому языку.

Агентство президентских образовательных учреждений утверждает, что отбор учеников проводится через «прозрачные экзамены» на основе тестов, предоставленных международной образовательной организацией Cambridge Assessment International Education.

Кандидат с наивысшим баллом в каждой из категорий вопросов, на которые даны ответы на экзамене, будет иметь приоритет в определённом порядке.

Эксперт в сфере образования Комил Джалилов отметил, что на первом туре вступительных экзаменов тестовые задания, использованные в первой смене, повторялись и во вторую смену. В связи с этим центры, занимающиеся подготовкой учащихся к президентским школам, собирали информацию о тестах у учащихся, сдавших экзамен в первую смену, и предоставляли их на заучивание ученикам, которые должны были зайти на экзамен во вторую смену. Некоторые тестовые задания также распространились в социальных сетях.

Эту информацию подтвердили другие пользователи социальных сетей, чьи дети принимали участие в экзамене.

Специалист обратился к агентству с вопросами о том, насколько обоснованы такие сообщения, как сильно отличаются баллы, средние баллы, моды и медианы тестируемых в первую и вторую смены, насколько показатель правильных ответов на тестовые задания, распространяемые в соцсетях (если эти задания реально использовались на экзамене, в частности, для второй смены), отличаются от показателей других тестируемых.

«Указанные вопросы задаются не зря. Ответы на эти вопросы (если их огласят, конечно, — в любом случае это не секретная информация, такую информацию обычно разглашают испытательные организации) позволят сделать определённые выводы о достоверности результатов испытаний. Валидность является наиболее важным критерием при определении качества любого теста. На основании невалидных (недействительных) тестов нельзя принимать важные решения, тем более на экзаменах с такой высокой конкуренцией», — написал он.

По мнению эксперта, ещё одним фактором, влияющим на валидность результатов тестирования, является стандартизация процедур тестирования, то есть правила процесса тестирования должны быть чётко прописаны, участники тестирования должны знать эти правила и неукоснительно следовать им.

«По словам родителей некоторых школьников, участвовавших во вчерашнем экзамена, им в начале экзамена сказали, что предоставят отдельное время для заполнения листа ответов, но в конце им не дали времени, и ученики не успели скопировать до конца свои ответы в лист ответов. Некоторые говорят, что их с самого начала предупредили, что на все будет дан час. Если верить обеим сторонам, можно сделать вывод, что контролёры не во всех группах знали и/или не следовали процедурам тестирования. Это фактор, который может поставить под серьёзные сомнения достоверность результатов теста», — сказал он.

Комил Джалилов также опубликовал скриншот письма от 11 мая (источник не сообщается), в котором организация Cambridge Assessment Admissions Testing заявляет, что в этом году больше не будет участвовать во вступительных экзаменах в президентские школы. При этом в баннерах об экзамене используется логотип этой организации, а в Telegram-канале агентства сказано, что контрольные материалы предоставлены этой организацией.

В Агентстве президентских образовательных учреждений отметили, что договор с Cambridge Assessment Admissions Testing был подписан в мае 2022 года. Результаты тестов будут опубликованы на сайте организации, говорится в сообщении.

Агентство также назвало «необоснованным» сообщения об использовании одних и тех же тестов в несколько смен. Вопросы, использованные в одну смену, не применимы в последующих сменах.

«Все экзаменационные вопросы подготовлены международной организацией Cambridge Assessment International Education на основе учебных программ, используемых в школах Узбекистана. В соответствии с количеством претендентов первый этап экзамена был организован в три смены по трём различным вариантам. Международная организация Cambridge Assessment International Education ежегодно предоставляет экзаменационные вопросы с запасом», — говорится в сообщении.

Первый этап вступительных экзаменов в президентские школы считается отборочным, по итогам которого 480 учащихся, успешно прошедших тесты, пройдут во второй этап, который пройдёт в одну смену и одновременно во всех регионах.

Финансист Отабек Бакиров поставил под сомнение ответ агентства. Он привёл несколько примеров задач, которые использовались в две смены. По его мнению, необходимо провести независимое расследование.

Комил Джалилов отмечает, что самостоятельно подтвердить или опровергнуть заявление ведомства достаточно сложно, учитывая, что все тестовые материалы в распоряжении у агентства. Он указал, что ведомство не ответило на другие его вопросы. В частности, при публикации баллов, средних баллов, моды и медианы на основе этих статистических данных можно сделать определённые выводы о достоверности или ошибочности заявления агентства.

Отабек Бакиров также назвал «странным» правило, по которому запрещается забирать копию вопросов, а апелляции не принимаются. «Если вопросы не „повторяются“, как говорит агентство, то возникает логичный вопрос, почему нельзя забирать вопросы», — написал он.