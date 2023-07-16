Кабинет министров Узбекистана постановлением от 14 июля утвердил список профессий, для которых запрещается использовать труд лиц в возрасте до 18 лет.

Согласно статье 358 Трудового кодекса, на тяжёлых работах и работах с вредными или опасными условиями труда запрещается применение труда лиц до 18 лет, а также лиц, которым указанные работы противопоказаны по состоянию здоровья.

Перечни этих работ утверждается правительством по предложению Республиканской трёхсторонней комиссии по социально-трудовым вопросам.

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Как пишет Spot, в список включены:

  • бурильщик шпуров;
  • вагонетчик;
  • взрывник;
  • гидромониторщик;
  • ламповщик;
  • растворщики реагентов;
  • работник подземной шахты;
  • оператор обогащения угля;
  • оператор добычи нефти и газа;
  • контролёр выработки чёрных металлов;
  • оператор аппарата по выработке драгметаллов;
  • доводчик алмазосодержащих концентратов;
  • шлифовальщик алмазов и других особо твёрдых материалов;
  • слесарь по ремонту отопительных систем;
  • высокочастотный электросварщик;
  • оператор газораспределительных станций;
  • асфальтобетонщик;
  • механик-бригадир пассажирских поездов;
  • дозировщик медицинских препаратов;
  • дежурный медсотрудник станции скорой медицинской помощи;
  • аккамуляторщик;
  • вышивальщик узоров;
  • пекарь;
  • формовщик теста;
  • резчик мяса;
  • изготовитель мороженого и др.

С полным список можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, 13 июля правительство определило порядок для организации работы вахтовым методом. К ним также не допускается привлекать несовершеннолетних.