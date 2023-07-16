Кабинет министров Узбекистана постановлением от 14 июля утвердил список профессий, для которых запрещается использовать труд лиц в возрасте до 18 лет.

Согласно статье 358 Трудового кодекса, на тяжёлых работах и работах с вредными или опасными условиями труда запрещается применение труда лиц до 18 лет, а также лиц, которым указанные работы противопоказаны по состоянию здоровья.

Перечни этих работ утверждается правительством по предложению Республиканской трёхсторонней комиссии по социально-трудовым вопросам.

Как пишет Spot, в список включены:

бурильщик шпуров;

вагонетчик;

взрывник;

гидромониторщик;

ламповщик;

растворщики реагентов;

работник подземной шахты;

оператор обогащения угля;

оператор добычи нефти и газа;

контролёр выработки чёрных металлов;

оператор аппарата по выработке драгметаллов;

доводчик алмазосодержащих концентратов;

шлифовальщик алмазов и других особо твёрдых материалов;

слесарь по ремонту отопительных систем;

высокочастотный электросварщик;

оператор газораспределительных станций;

асфальтобетонщик;

механик-бригадир пассажирских поездов;

дозировщик медицинских препаратов;

дежурный медсотрудник станции скорой медицинской помощи;

аккамуляторщик;

вышивальщик узоров;

пекарь;

формовщик теста;

резчик мяса;

изготовитель мороженого и др.

С полным список можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, 13 июля правительство определило порядок для организации работы вахтовым методом. К ним также не допускается привлекать несовершеннолетних.