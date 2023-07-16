Кабинет министров Узбекистана постановлением от 14 июля утвердил список профессий, для которых запрещается использовать труд лиц в возрасте до 18 лет.
Согласно статье 358 Трудового кодекса, на тяжёлых работах и работах с вредными или опасными условиями труда запрещается применение труда лиц до 18 лет, а также лиц, которым указанные работы противопоказаны по состоянию здоровья.
Перечни этих работ утверждается правительством по предложению Республиканской трёхсторонней комиссии по социально-трудовым вопросам.
Как пишет Spot, в список включены:
- бурильщик шпуров;
- вагонетчик;
- взрывник;
- гидромониторщик;
- ламповщик;
- растворщики реагентов;
- работник подземной шахты;
- оператор обогащения угля;
- оператор добычи нефти и газа;
- контролёр выработки чёрных металлов;
- оператор аппарата по выработке драгметаллов;
- доводчик алмазосодержащих концентратов;
- шлифовальщик алмазов и других особо твёрдых материалов;
- слесарь по ремонту отопительных систем;
- высокочастотный электросварщик;
- оператор газораспределительных станций;
- асфальтобетонщик;
- механик-бригадир пассажирских поездов;
- дозировщик медицинских препаратов;
- дежурный медсотрудник станции скорой медицинской помощи;
- аккамуляторщик;
- вышивальщик узоров;
- пекарь;
- формовщик теста;
- резчик мяса;
- изготовитель мороженого и др.
С полным список можно ознакомиться по ссылке.
Кроме того, 13 июля правительство определило порядок для организации работы вахтовым методом. К ним также не допускается привлекать несовершеннолетних.