Салат с хрустящими баклажанами

еда, зира

Жаренные во фритюре баклажаны, спелые помидоры, кинза, творожный сыр и бальзамический крем — ингредиенты, которые понадобятся для этого салата.

Паштет из баклажана

еда, зира

Питательный и сытный паштет из запечённого баклажана с добавлением чеснока, грецких орехов и зелени.

Баклажаны по-дунгански

еда, зира

Салат для любителей пикантных и тёплых салатов из овощей.

Закуска из баклажанов

еда, зира

Простая, но очень аппетитная закуска из баклажанов.

Баклажаны «как грибы»

еда, зира

Настоящим хитом летнего сезона можно считать блюдо, которое в народе прозвали «баклажаны, как грибы».

Рулетики из баклажанов с ореховой начинкой

еда, зира

Предлагаем приготовить рулетики из баклажанов по рецепту грузинской кухни.

Чипсы из баклажанов

еда, зира

Эти чипсы не уступают по вкусу картофельным, но при этом намного полезней.

Баклажанная икра

еда, зира

Одна из самых вкусных и любимых закусок — икра баклажанная.

Котлеты из баклажанов

еда, зира

Баклажанные котлеты разнообразят ваше повседневное меню и удивят домочадцев.