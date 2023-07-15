Салат с хрустящими баклажанами





Жаренные во фритюре баклажаны, спелые помидоры, кинза, творожный сыр и бальзамический крем — ингредиенты, которые понадобятся для этого салата.

Паштет из баклажана





Питательный и сытный паштет из запечённого баклажана с добавлением чеснока, грецких орехов и зелени.

Баклажаны по-дунгански





Салат для любителей пикантных и тёплых салатов из овощей.

Закуска из баклажанов





Простая, но очень аппетитная закуска из баклажанов.

Баклажаны «как грибы»





Настоящим хитом летнего сезона можно считать блюдо, которое в народе прозвали «баклажаны, как грибы».

Рулетики из баклажанов с ореховой начинкой





Предлагаем приготовить рулетики из баклажанов по рецепту грузинской кухни.

Чипсы из баклажанов





Эти чипсы не уступают по вкусу картофельным, но при этом намного полезней.

Баклажанная икра





Одна из самых вкусных и любимых закусок — икра баклажанная.

Котлеты из баклажанов





Баклажанные котлеты разнообразят ваше повседневное меню и удивят домочадцев.