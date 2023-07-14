Президент Узбекистана 11 июля подписал постановление о развитии национального искусства аския и юмора, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно документу, организуются:

Республиканский центр искусства аския и юмора имени Юсуфжона кизик Шакаржонова;

ежегодный Республиканский смотр-конкурс «Хорошее настроение» среди мастеров-аскиячи и юмористов;

один раз в два года — Международный фестиваль смеха «Табассум».

Будет размещаться государственный заказ на создание минимум 25 аудиовизуальных произведений. Создатели 5 аудиовизуальных произведений, получивших наибольшую популярность, будут награждаться единовременной денежной премией в 50 базовых расчётных величин (16,6 млн сумов).

Государственные органы, учреждения и предприятия в целях культурно-эстетического досуга своих работников наладят практику организации не менее одного раза в квартал культурно-массовых и концертно-зрелищных мероприятий.

Кроме того, будет налажена деятельность школ мастерства известных творческих работников в сфере искусства аския и юмора. Творческие работники, создавшие свою школу мастерства, будут дополнительно поощряться на ежемесячной основе по основному месту работы в пятикратном минимальном размере оплаты труда (4,9 млн сумов).

С 2024/2025 учебного года в Республиканском эстрадно-цирковом колледже и Ферганской специализированной школе искусств будут открыты направления «Искусство аския и юмора».