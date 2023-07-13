В социальных сетях распространилось видео, на котором сотрудники правоохранительных органов вытаскивают людей из машины и валят их на землю.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Узбекистана Шохрух Гиясов сообщил, что видео было снято 26 июня в Газалкенте Ташкентской области.

Сотрудники службы уголовного розыска задержали участников преступной группы, подозреваемых в убийстве, совершённом в Алмазарском районе Ташкента, отметил он.

Более детальная информация по делу не может быть разглашена, поскольку оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, добавил представитель МВД.