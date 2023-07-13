В июне объём продаж автомобилей в Узбекистане резко сократился, сообщает Центр экономических исследований и реформ.

В прошлом месяце было реализовано 123 тысяч машин, что на 21% меньше, чем в мае. При этом это больше на 2,6% по сравнению с июнем прошлого года.





В первые месяц лета была зарегистрирована купля-продажа 110,5 тысячи легковых автомобилей. Это минимум с начала года и на 21,6% меньше показателя за май. По отношению к июню прошлого года отмечен рост на 0,9%.

Сильнее всего просели продажи легковых авто в Сырдарьинской области — на 36%, Бухарской — на 34% и в Ташкенте — на 34%.

Всего по итогам первых шести месяцев года было продано 718,2 тысячи автомобилей — рост на 11% к аналогичному периоду прошлого года. Из них на второй квартал пришлось 372 тысячи машин.





На вторичном рынке в июне было реализовано 82,98 тысячи поддержанных автомобилей, что на 23% меньше, чем в предыдущем месяцев.

Продажи новых легковушек на первичном рынке за месяц также упали на 17,5% — до 27,5 тысячи. Если регистрация отечественных легковых автомобилей снизилась на 20% за месяц — до 24 тысячи, то спрос на импортные машины вырос на 14% — до 3700.

За прошедший месяц продажи электромобилей выросли на 8,7% — до 2100. Лидером продаж остаётся Ташкент — около 1600. В Ташкентской и Ферганской областях реализовано 105 и 102 машин соответственно.





Первичный рынок машин с электродвигателями за месяц вырос на 14%. Спрос на поддержанные электромобили сократился на 8,5%.

Всего в первом полугодии продажи электромобилей составили около 7600 — в 1,7 раза больше аналогичного периода прошлого года. Большая часть была реализовано во втором квартале — около 5400.