Президент Узбекистана 11 июля подписал закон с поправками в законодательство, которые наделяют органы внутренних дел и Национальную гвардию полномочиями привлекать к ответственности правонарушителей в сфере экологии и охраны окружающей среды. Документ опубликовало «Народное слово».

Соответствующие изменения внесены, в частности, в Кодекс об административной ответственности и законы «Об органах внутренних дел» и «О Национальной гвардии».

Согласно документу, в ведение органов внутренних дел и Национальной гвардии переходят дела об административных правонарушениях, предусмотренных в следующих статьях КоАО в области экологии и охраны окружающей среды:

статья 63 (приём продукции незаконной охоты, рыболовства, сбора и заготовки дикорастущих растений);

части 1 и 4 статьи 72 (нарушение правил охраны водных ресурсов в части загрязнения или засорения вод, нарушения водоохранного режима на водосборах, нарушения требований об условиях допустимости сброса сточных вод в водные объекты, за исключением правонарушений, касающихся подземных вод);

части 1 и 3 статьи 79 (незаконная порубка, раскорчёвка, повреждение, уничтожение либо пересадка деревьев, кустарников, других растений и молодняка);

статья 88 (несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха, за исключением несоблюдения требований по охране атмосферного воздуха при плавлении битума);

часть 1 статьи 90 (нарушение правил охоты и рыболовства, а также правил осуществления других видов пользования животным миром);

статья 91 (нарушение природоохранных требований при сборе, транспортировке, размещении, обезвреживании, хранении, утилизации, переработке, реализации промышленных, бытовых и иных отходов в части нарушения природоохранных требований при сборе, транспортировке промышленных, бытовых и иных отходов);

статья 91 (нарушение природоохранных требований при сборе, транспортировке, размещении, обезвреживании, хранении, утилизации, переработке, реализации промышленных, бытовых и иных отходов в части нарушения природоохранных требований при сборе, транспортировке промышленных, бытовых и иных отходов); часть 1, 2 и 3 статьи 91−1 (выбрасывание твёрдых бытовых и строительных отходов, а также слив жидких бытовых отходов в неустановленных местах);

статья 91−2 (нарушение требований по размещению и эксплуатации объектов инфраструктуры санитарной очистки).

Помимо этого, сотрудники Нацгвардии получат в ведение дела, предусмотренные статьёй 161 (нарушение правил благоустройства городов и других населённых пунктов).

Кроме того, должностным лицам органов внутренних дел и Национальной гвардии предоставляются полномочия по административному задержанию лиц, совершивших некоторые правонарушения в сфере экологии и охраны окружающей среды (у ОВД — предусмотренные статьями 63, 72, 79, 88, 90, 90−1, 91, 91−1, 91−2, 110, 111, у Нацгвардии — 63, 72, 79, 88, 90, 901, 91, 91−1, 91−2).

Сотрудники ОВД также получили полномочия задерживать за нарушения по статьям 110 (нарушение правил содержания собак и кошек) и 111 (жестокое обращение с животными) КоАО.

Закон вступит в силу через три месяца со дня официального опубликования.