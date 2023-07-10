В Наманганской области при расчистке русла реки Резаксай после схода селевых потоков были обнаружены тела двух 27-летних женщин. Информацию об этом, появившуюся в интернете в конце прошлой недели, подтвердила пресс-служба УЧС области.

В сообщении говорится, что вечером 7 июля на 245-м километре автодороги А-373 «Гулистан — Ош», когда две женщины поднимались в гору для дойки пасшихся там коров, начался сильный ливень. Они укрылись в селеотводной трубе диаметром 1,2 метра. Сошедшая с гор селевая масса объёмом 40−50 кубометров смыла их в реку и отнесла на 400 метров.

Тела женщин были обнаружены при очистке русла реки от селевой массы.

Следственно-оперативная группа ОВД района ведёт доследственную проверку.