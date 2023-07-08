Курица с сырной начинкой





Предлагаем нафаршировать куриную грудку двумя видами сыра и добавить шпинат для сочности.

Мексиканское буррито





Лаваш, приготовленный по этому рецепту, получается сочным, с большим количеством вкусной начинки и хрустящей корочкой снаружи.

Курица с овощами в сливочном соусе





Нежное куриное филе, тушённое с овощами и пикантными специями в сливочно-сырном соусе. Блюдо можно разнообразить любым гарниром или же подать как самостоятельное блюдо.

Темари-суши





Темари-суши — это шарики из риса с начинкой на ваш вкус. Этот рецепт понравится всем, особенно любителям японской кухни.

Крылышки Баффало в сырном соусе





Благодаря запеканию в духовке крылышки получаются нежирными. К крылышкам предлагаем приготовить сырный соус.

Боул с сёмгой





Боул — это сочетание риса, свежей, запечённой или жаренной рыбой и овощей — для тех, кто любит сбалансированные и разнообразные блюда.

Запечённые куриные голени с овощами в пергаменте





Блюда в пергаменте готовятся словно на пару, сохраняя все соки и полезные микроэлементы. 15 минут несложных действий — и дальше за вас всё сделает духовка.

Паста в томатно-сливочном соусе





Ещё один вариант несложного второго блюда — паста в томатно-сливочном соусе.