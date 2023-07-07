Новый многомиллионный грант Всемирного банка поможет правительству Узбекистана сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, стимулировать эффективное использование энергоресурсов, а также получить доступ к международным углеродным рынкам. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Проект «Инновационное углеродное финансирование для трансформации энергетического сектора Узбекистана» является первым в своём роде проектом в рамках программы ВБ, поддерживающей реализацию государственной политики в области снижения выбросов в энергетическом секторе. Грант в размере 46,25 млн долларов США, предоставляемый в рамках проекта, будет использован для стимулирования мер в рамках реформы энергетических субсидий. Они должны привести к снижению энергопотребления и уменьшению выбросов парниковых газов.

Проект позволит Узбекистану аккумулировать так называемые «углеродные кредиты» (сокращённые выбросы парниковых газов, измеряемые в тоннах CO2-эквивалента) и продавать их на международных углеродных рынках. Проект станет первой подобной международной инициативой в Узбекистане и Центральной Азии в рамках Парижского соглашения, которая откроет стране доступ к углеродным рыночным механизмам. Цель этого международного договора — ограничение глобального повышения температуры за счёт снижения выбросов парниковых газов в мире.

В мировом масштабе выбросы парниковых газов, генерируемых страной, не столь велики. Однако Узбекистан входит в число государств с самым высоким уровнем энергоёмкости и соответственно удельных выбросов парниковых газов. Данная ситуация объясняется высокими субсидиями на производство и передачу энергии, говорится в сообщении ВБ.

«Результатом подобной практики в энергетической отрасли являются низкие тарифы на электричество и газ. Таким образом, доходы, получаемые энергетическими предприятиями от поставленных услуг, недостаточны для покрытия их затрат на производство и доставку соответствующих энергоносителей. В свою очередь, низкие тарифы не стимулируют бережливое отношение к энергии и не способствуют внедрению мер энергоэффективности в домохозяйствах и частном секторе. Они также ограничивают возможности энергетических предприятий предоставлять качественные услуги пользователям», — отмечает банк.

Реформа энергетических субсидий приведёт к постепенному повышению тарифов. Вместе с тем она будет сопровождаться адресной социальной защитой наиболее уязвимых потребителей электричества и газа, а также широкой разъяснительной кампанией, информирующей о необходимости и ожидаемых результатах реформы.

«Проект обладает большим потенциалом по снижению выбросов парниковых газов в энергетическом секторе и переходу к производству экологически чистой энергии в Узбекистане. В его рамках будут созданы и апробированы соответствующие институты, инфраструктура, системы, процессы, профессионально-технический потенциал, а также документация, необходимая для участия в углеродных рыночных механизмах, предусмотренных Парижским соглашением. Проектные мероприятия подготовят страну к более широкой реализации подобных инициатив в будущем», — отметил глава представитель Всемирного банка в Узбекистане Марко Мантованелли.

В рамках реализации проекта до 2028 года планируется ежегодно выделять грантовые средства Узбекистану в качестве мер поощрения за результаты проводимой реформы энергетических субсидий, демонстрируемые в виде подтверждённых сокращений выбросов.

По прогнозам, в период реализации проекта Узбекистан сможет сократить выбросы примерно на 60 млн тонн углекислого газа. Из них в рамках проекта у страны будет закуплено около 2−2,5 млн тонн углекислого газа. Оставшиеся углеродные единицы Узбекистан сможет продать на международных углеродных рынках, используя системы и механизмы, созданные и апробированные в ходе проекта.

Проект является первой операцией, финансируемой Фондом Всемирного банка по преобразования углеродных активов (TCAF). TCAF содействует развивающимся странам в реализации их обязательств по сокращению выбросов и адаптации к последствиям изменения климата, закреплённых в Парижском соглашении. Финансовое содействие для деятельности фонда предоставили правительства Канады, Германии, Норвегии, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании, а также фонд Climate Cent Foundation (Швейцария).