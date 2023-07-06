Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о начале работы по фактам приписок и других нарушений в рамках программы «Яшил макон» («Зелёное пространство»), о которых ранее сообщил в своём докладе Олий Мажлису министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов

В частности, как мы писали, выявлена приписка 2 миллионов деревьев, за 1,8 миллиона деревьями не закреплены ответственные лица, а 7,3 миллиона деревьев высажены в местах, где отсутствует возможность полива.

Указанные в докладе недостатки были взяты на особый контроль со стороны Генеральной прокуратуры, заявили в надзорном органе.

«В настоящее время рабочая группа из экспертов Генеральной прокуратуры и Министерства экологии приступила к правовой оценке ситуации и принятию соответствующих мер в отношении виновных лиц», — говорится в сообщении.