Сотрудники «Узэнергоинспекции» при Министерстве энергетики Узбекистана и правоохранительных органов за июнь выявили 265 случаев незаконного использования 13,1 млн кВт·ч электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Сумма причинённого ущерба оценивается в 6,1 млрд сумов. Больше всего случаев зафиксировано в Андижанской, Самаркандской и Кашкадарьинской областях.

В прошлом месяце мы писали, что в мае в стране было выявлено 135 случаев незаконного использования электроэнергии на 20,6 млрд сумов.