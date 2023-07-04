Трое мужчин были задержаны при попытке продать землю в Юкоричирчикском районе Ташкентской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана.

Директор компании, 1968 года рождения, и двое его знакомых, 1989 и 1995 годов рождения, намеревались продать 4 га земли, принадлежащих фермерскому хозяйству, за 4 млн долларов. При получении аванса в размере 500 тысяч долларов в одном из кафе в Чиланзарском районе Ташкента они были задержаны.

Прокуратура Кибрайского района возбудила уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 168 (мошенничество) и статье 211 (дача взятки) через статью 28 (виды соучастников преступления) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведутся следственные действия.