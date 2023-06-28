Специалисты природоохранной прокуратуры Ташкента и Министерства экологии при обследовании береговой защитной зоны реки Чирчик, протекающей по Кибрайскому району, выявили ряд правонарушений, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Некто Б. А. по указанию руководителя предприятия С. А. на правом берегу реки незаконно добыл 7683,18 кубометра песчано-гравийной смеси. Ущерб от таких действий оценен в 225,6 млн сумов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 192−11 (Злоупотребление должностными лицами негосударственной коммерческой или иной негосударственной организации своими полномочиями) и статье 229 (самоуправство) Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия.

В прокуратуре подчеркнули, что самовольная добыча песчано-гравийных материалов приводит к истощению поверхностных и подземных вод, заболачиванию и загрязнению водоохранных зон, повреждению их берегов, оросительных систем, объектов гидротехнической инфраструктуры.