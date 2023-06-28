Служба государственной безопасности Узбекистана за последнее время предотвратила оборот около 14 кг наркотиков, сообщило УзА со ссылкой на пресс-службу силовиков.

Наркокурьеры из Кыргызстана контрабандным путём пытались провезли через границу 9 кг 57 гр гашиша. Женщина 1971 года рождения, проживающая в Алтыарыкском районе, ранее судимая, была задержана после того, как забрала груз и направилась в сторору Ферганы.

Житель Денауского района Сурхандарьинской области, 1986 года рождения, на своём автомобиле Cobalt двигался в сторону Кукдалинского района. Он был остановлен правоохранителями на посту «Умакай», при осмотре авто было обнаружено 2 кг опиума и 550 гр гашиша. Затем в Ташкенте был задержан ещё один житель Денауского района при получении наркотиков, доставленных из Таджикистана.

У жителя Учкурганского района 1974 года рождения было изъято 1 кг 390 гр гашиша. Было установлено, что гражданин планировал перепродать купленный за 12 тысяч долларов товар и получить значительную прибыль.

В Коканде местный житель 1986 года рождения был задержан при продаже 974 гр гашиша за 10 тысяч долларов. На допросе он сообщил, что приобрёл товар у другого жителя города, 1989 рода рождения. Его тоже задержали, и он сообщил, что наркотики были доставлены из Кыргызстана.

В отношении всех вышеперечисленных лиц возбуждены уголовные дела по статьям 246 (Контрабанда) и 273 (Незаконное изготовление, приобретение и хранение наркотиков) Уголовного кодекса и применены меры пресечения в виде лишения свободы. Ведутся расследования.