Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Курбан хайит.

«Искренне, от всей души поздравляю вас, всех мусульман страны, весь наш народ с прекрасным праздником, воплощающим доброту, милосердие и великодушие, — Курбан хайитом, который мы с большой радостью отмечаем вместе со всей мусульманской уммой, выражаю вам глубокое уважение и наилучшие пожелания», — говорится в поздравлении.

«Благородные идеи мира, дружбы и человеколюбия, лежащие в основе этого священного праздника, гармоничны и созвучны осуществляемым сегодня в Новом Узбекистане реформам, нашим высоким целям и задачам», — отметил глава государства.

«Мы, безусловно, и впредь будем уделять особое внимание воплощению в жизнь надежд и устремлений нашего многонационального и многоконфессионального народа, сохранению и развитию традиций и ценностей всех наций и народностей, представители которых считают эту прекрасную страну своей Родиной», — говорится в поздравлении.

«Совместными усилиями мы превратим Новый Узбекистан в страну, где царят дружба и толерантность, где каждый гражданин, независимо от национальности, языка и религии, будет жить свободно, в мире и благополучии», — заявил Шавкат Мирзиёев.