В Янгихаётском районе Ташкента в связи с Международным днём борьбы с наркотиками и их незаконным оборотом, отмечаемым 26 июня, была организована ежегодная акция по уничтожению наркотиков, изъятых из незаконного оборота правоохранительными органами, сообщила пресс-служба Таможенного комитета.

В 2022 году и за время с начала нынешнего года было изъято в общей сложности 952 кг наркотических средств (в 706 случаях), а также 440 тысяч сильнодействующих и более 7000 психотропных веществ.

В числе наркотиков, изъятых в качестве вещественных доказательств, — 245 кг героина, 300 кг гашиша, 143 кг опиума, 228 кг синтетических наркотиков, 31 кг марихуаны, 67 тысяч таблеток трамадола.

На сегодняшний день пограничные таможенные посты оснащены 23 досмотровыми комплексами, 15 сканерами для досмотра человека, 202 рентгеновскими аппаратами и другими необходимыми средствами для выявления контрабанды.

В Национальном кинологическом центре Таможенного комитета проводится подготовка кинологов и служебных собак для борьбы с незаконным провозом наркотиков, сильнодействующих и психотропных веществ.

На мероприятии 26 июня было уничтожено путём сожжения более 2 тонн 51 кг наркотиков.